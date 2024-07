Vicky Piria non ha dubbi, i due piloti Mercedes formano la miglior coppia del grid: "Hamilton a volte è andata di sfortuna e noi tendiamo a sottovalutare Russell; è un pilota che ha vinto F3 ed F2, ha sorpreso tutti e ha tenuto botta a quello che è essere il compagno di Hamilton. Mercedes ha secondo me la coppia piloti migliore che ci sia in Formula 1 in questo momento". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS LIBERE