Carlos Sainz analizza il 7° posto nelle qualifiche di Silverstone: "Non c'è confusione, la situazione è chiara: il pacchetto nuovo ci ha dato problemi nelle curve ad alta velocità. Siamo dovuti tornare indietro all'assetto di Imola. Questo ci costa tre decimi da Red Bull, McLaren e Mercedes". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE