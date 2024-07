Max Verstappen analizza il 4° posto nelle qualifiche di Silverstone: "Il danno al fondo mi ha condizionato parecchio, anche se il team ha fatto di tutto per aggiustarlo. Ho cercato di ottimizzare il bilanciamento, sono contento della posizione. E' stato un weekend altalenante, ma quel problema è stato decisivo. Spero di vincere, sarà una grande battaglia con McLaren e Mercedes". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE