Max Verstappen ha limitato i danni nelle qualifiche di Silverstone. Non è in pole, ma è a ridosso dei primi e se la giocherà. E' in una di quelle condizioni che lo solletica e lo stimola a dare di più per far vedere che è il più bravo. Penso che domani vedremo il vero Max. Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE