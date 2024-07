È il weekend di casa per Lando Norris e il pilota britannico sfoggia tutto il suo stile arrivando nel paddock con un'edizione limitata della Shelby Cobra 427, una delle sue numerose auto di lusso. Il costo della vettura si aggira attorno ai 2 milioni di dollari. Norris scenderà in pista a Silverstone alle 16 per le qualifiche: tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

