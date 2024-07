George Russell conquista una super pole a casa sua a Silverstone: "All’inizio di quest’anno non potevo nemmeno pensare di essere in pole qui e ora invece io sono primo con Lewis e Lando secondo e terzo. La macchina sta dando bellissime sensazioni e ha preso vita in qualifica. Ora stiamo cavalcando l’onda. L’atmosfera è fantastica ma domani dobbiamo vincere". Guarda il video La gara alle 16 in diretta su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE