Nel sabato del GP di casa a Silverstone, il pilota britannico della Mercedes arriva al circuito con la divisa dei Tre Leoni dimostrando di essere in pieno clima Euro 2024: l'Inghilterra è attesa dalla sfida contro la Svizzera per l'acceso in semifinale e che potrete seguire alle 18 in diretta su Sky. Tutto il weekend della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

