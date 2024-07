A Silverstone è arrivata la prima vittoria in F2 di Kimi Antonelli, pilota accostato a Mercedes per la prossima stagione. A commentarla è stato proprio Toto Wolff: "Successo importante perché ha avuto tanta sfortuna con la macchina e ha commesso piccoli errori", afferma a Sky Sport, "Quei giorni sono stati importanti per la vittoria dominante di oggi. Sono sicuro che farà lo step in F1 e spero avrà una grande carriera". Guarda il video

F1 SILVERSTONE, LE QUALIFICHE LIVE