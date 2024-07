E' stato svelato poco prima del via del GP di Gran Bretagna il trailer del film 'F1', diretto dal regista Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, che vedrà tra i protagonisti stelle di Hollywood come Brad Pitt e Javier Bardem. Guarda il video con il trailer. Il GP di Silverstone ora live su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE LIVE