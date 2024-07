Monza è già pronta per ospitare il Gran Premio d'Italia di Formula 1: è stato svelato il poster ufficiale che accoglierà i tifosi nel "Tempio della Velocità". La locandina raffigura le vetture di Verstappen, Hamilton e Leclerc alla staccata della Prima Variante e le tribune popolate dagli inconfondibili Tifosi. La Formula 1 correrà all'Autodromo nel weekend del 30 agosto e 1° settembre. Il Mondiale torna tra due settimane in Ungheria live su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, GLI HIGHLIGHTS