In base a quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, Aston Martin e McLaren sono i team che si contenderanno il 'genio che ha fatto la fortuna della Red Bull. Sempre più defilata Ferrari, che non sembra intenzionata a partecipare a questa "asta" per portarlo a Maranello ed è alla ricerca del sostituto di Cardile. Intanto, il Mondiale torna in Ungheria la prossima settimana: live su Sky e in streaming su NOW IL CALENDARIO DEL MONDIALE

La possibilità di un approdo di Adrian Newey in Ferrari si fa sempre più complicata. In base a quanto riporta Roberto Chinchero su Motorsport.com, infatti, pare che le due grandi pretendenti per assicurarsi il 'genio' britannico siano rimaste Aston Martin e McLaren, con il team di Silverstone che sembra essere leggermente avanti. Se da un lato, infatti, la trattativa con Aston era abbastanza nota, quella più silenziosa al momento è stata con McLaren.

I team che si sono interessati dopo l'addio a Red Bull Dopo aver annunciato l’addio da Red Bull lo scorso 1° maggio, diversi top team si sono interessati a Newey. Su tutte la Ferrari. La trattativa tra Frederic Vasseur e Newey c’è stata e si è arrivati a una proposta dettagliata ma la Rossa, nonostante la grande offerta economica di Aston Martin, non ha mai voluto partecipare a un’asta nei suoi confronti. Oltre alla Ferrari, però, parallelamente Newey ha parlato con almeno altre tre squadre: Aston Martin, McLaren e Williams. Il tutto, in attesa di conoscere alla fine quale squadra sceglierà il britannico che, per contratto stipulato con Red Bull, non potrà comunicare la sua decisione fino a settembre. approfondimento "Clausola Newey", futuro svelato solo a settembre

Ferrari sembra allontanarsi senza partecipare a questa "asta" per Newey Con un Newey ormai sempre più lontano - a Maranello non sembra infatti esserci l'intezione di partecipare a questa "asta" per portare l'ingegnere britannico in Italia - l’obiettivo della Ferrari sarà quello di individuare il sostituto di Cardile (passato nel corso di questa settimana in Aston Martin). E ciò considerando anche che Newey, qualora avesse accettato la destinazione di Maranello, avrebbe ricoperto un ruolo di consulente, avendo messo in chiaro di non voler essere coinvolto in un programma di presenza quotidiana. approfondimento Ferrari cambia pelle: Vasseur lavora per il 2025