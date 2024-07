Il consigliere della Red Bull ha parlato a GrandPrix247 del futuro del messicano: "Decideremo durante la pausa estiva". E sulla clausola presente nel contratto: "Tutti i contratti di Formula 1 hanno delle clausole d’uscita e la maggior parte di queste sono legate alle performance, soprattutto per i top driver". Il Mondiale torna la prossima settimana in Ungheria: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE