Charles Leclerc e Pierre Gasly hanno assistito al concerto di Taylor Swift a San Siro, insieme alle rispettive fidanzate. Il pilota della Ferrari ha anche ricevuto tanti "braccialetti dell'amicizia", un oggetto diventato un simbolo da indossare durante gli eventi della cantante statunitense: i fan li realizzano e li scambiano durante i concerti. Il Mondiale torna nel weekend del 21 luglio con il GP dell'Ungheria: gara domenica alle 15 e weekend tutto live su Sky e in streaming su NOW

Approfittando del weekend senza Gran Premi, i piloti della Formula 1 hanno avuto un po' di tempo per dedicarsi ai propri hobby. Sabato 13 luglio Charles Leclerc e Pierre Gasly hanno colto l’occasione per assistere a uno degli eventi più attesi dell’estate a Milano: il concerto di Taylor Swift a San Siro, con 65mila spettatori . Il pilota Ferrari ha visto lo spettacolo insieme alla fidanzata Alexandra, anche il francese dell’Alpine era accompagnato dalla propria compagna. Entrambi hanno posato per una foto insieme a Francesca Michielin , che ha scattato un selfie insieme a Leclerc e Gasly e l’ha condiviso sui social.

Leclerc mostra i "braccialetti dell’amicizia"

Al termine del concerto Leclerc ha postato una storia su Instagram dove ha mostrato tutti i braccialetti regalati dai fan di Taylor Swift, soprannominati "swifties". Si tratta di una tradizione che accomuna tutti i fan della star statunitense, che attendono l’inizio dei concerti realizzando i cosiddetti "braccialetti dell’amicizia": sono un oggetto essenziale da indossare durante un concerto di Taylor Swift, lo scopo è averne il più possibile in modo da scambiarli con altri fan in giro per il mondo. E anche il pilota Ferrari ha partecipato a questa tradizione come tutti gli altri ragazzi presenti a San Siro.