Nella scorsa stagione la pole position, ma in gara trionfò senza difficoltà Verstappen. Quest’anno, invece, la musica può cambiare: dopo il successo di Silverstone, Hamilton cerca la nona vittoria anche sul tracciato dell’Hungaroring. Il Mondiale torna nel weekend con il GP dell'Ungheria: gara domenica alle 15 e weekend tutto live su Sky e in streaming su NOW

Sarebbe clamoroso, dopo un digiuno di quasi mille giorni senza vittorie, centrarne due di fila. Però non così impossibile a guardare il progresso della Mercedes: se la vittoria di Russell in Austria era stata favorita dallo scontro Norris-Verstappen, quella di Lewis a Silverstone è arrivata perché le frecce d’argento sono tornate a volare. Certo non sono da sole perché la McLaren sembra la macchina più forte anche se non capitalizza e Verstappen è sempre lì a giocarsela. In questo momento, fatto con pochi precedenti nella storia, ci sono 5 piloti che partono più o meno con le stesse chances di vittoria. A Budapest potrebbero diventare 7 se la Ferrari evoluzione bocciata a Silverstone funzionerà, come a Maranello credono, sulle curve lente dell’Hungaroring. Lo scenario si annuncia spettacolare e tutto sommato va bene a Max Verstappen: finché si alternano al vertice gli avversari si tolgono punti tra di loro e non emerge un inseguitore che possa davvero minacciarlo per il titolo.