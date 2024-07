Il ferrarista verso la gara di Budapest: "Preoccupato no, c'è stata un’analisi delle ultime quattro gare. Paragono questa situazione un po’ a quella dello scorso anno tra Zandvoort e Monza, quando siamo andati in direzioni abbastanza estreme e non abbiamo massimizzato i risultati di questi due weekend. Poi però è arrivato un grandissimo miglioramento". Tutto il weekend del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW