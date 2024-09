Comincia con una festa tutta italiana la domenica del GP di Monza. Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 3 . Nel duello in testa alla classifica con Browning, il britannico esce praticamente subito di scena (anche con una penalità di 5'') nella gara decisiva e Fornaroli, già poleman, chiude terzo senza mai vincere una gara e fa suo il campionato nonostante un errore al 7° giro. Nella classifica generale, secondo posto a 8 punti dal neo campione per l'altro favoloso italiano della categoria, Gabriele Minì . Il palermitano, che nel corso della Feature Race era temporaneamente diventato leader, ha chiuso la gara al secondo posto passando Fornaroli e sfiorando l’impresa in un ultimo giro incredibile con Mansell (quarto) arbitro tra i due connazionali. Il sorpasso di Fornaroli su quest'ultimo nel finale chiude i giochi. successo nella Feature Race è invece andato a Meguetounif .

L'impresa impossibile di Browning

L'impresa più difficile spetta al britannico, costretto a rimontare il gruppo. Allo spegnimento dei semafori è caccia alla leadership della corsa. In prima curva è in testa Fornaroli. Partenza pulita per tutti. A metà del primo giro Dunne lo sorpassa e va davanti. Minì è quarto, Browning undicesimo. Al terzo giro contatto multiplo: Browning perde il controllo della sua auto in frenata e innesca una carambola. Deve poi irientrare per sostituire il muso. Safety Car. Browning si autoelimina di fatto dalla corsa per il titolo, dando via libera ai due italiani. Si riparte al settimo giro, sempre con Dunne leader.