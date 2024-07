Fred Vasseur commenta il venerdì della Ferrari in Ungheria: "Abbiamo un buon passo sul giro secco, più complicato il passo gara. Abbiamo fatto un passo in avanti sul bouncing, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione. Charles sa di aver commesso un piccolo errore, ma stava andando veloce: entro domani resetterà tutto. Peccato non aver fatto il long run. Dobbiamo reagire come team, siamo un gruppo". Guarda il video. Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS LIBERE