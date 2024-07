Formula 2 e Formula 3 inaugurano il weekend in Ungheria. All'Hungaroring i primi a scendere in pista sono i piloti della F3; il tracciato, reso quasi liscio dalla pioggia di mercoledì, non è particolarmente gommato e si gira in media più lenti rispetto al riferimento record. Il più veloce della sessione è Boya, 5° Fornaroli e 9° Minì. Anche in Formula 2 si ha difficoltà nel trovare grip e punti di riferimento. Il più veloce è Maloney, Bearman 12° e Antonelli 15°. Nel pomeriggio le qualifiche

Formula 2 e Formula 3 si ritrovano in Ungheria, dopo l’avvincente weekend di Silverstone, che ha praticamente sconvolto le classifiche delle due categorie e dato una nuova scossa alla corsa ai titoli del 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring splende il sole e c’è tanta voglia di fare bene. La prima categoria a scendere in pista al mattino nelle libere è la Formula 3, nella quale è leader il palermitano Minì (Prema). Nel primo quarto d’ora giusto un out in per tutti, poi interminabili minuti di attesa e nessuna intenzione di andare a consumare le gomme residue portate in Ungheria dalla trasferta inglese. Alle dieci del mattino il termometro segna i 29° gradi all’esterno e ne segnala ben 43 sull’asfalto. A poco meno di mezz’ora dal termine del periodo concesso per le prove, finalmente le monoposto rompono gli indugi ed entrano in pista a girare. La pista non è particolarmente gommata, la pioggia del mercoledì l’ha resta praticamente liscia e fatica a crearsi il binario di aderenza sfruttabile dai piloti. Ovviamente i tempi ne risentono e si gira nella media oltre tre secondi più lenti rispetto al riferimento record sulla pista. Il migliore risulta comunque Boya (Campos) con un 1:34.236 finale, un paio di decimi migliore di quanto fatto dal rientrante Stenshorne (Hitech). Terzo Browning (Hitech). Quinto tempo per Fornaroli (Trident), nono per Minì (Prema).