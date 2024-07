Il Mondiale riparte dopo una settimana di sosta e con il GP dell'Ungheria il campionato arriva al suo giro di boa. Oggi scatta l'azione in pista alle 13.30 con la prima sessione di prove libere. Domenica GP alle 15: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 è in Ungheria per la tredicesima tappa della stagione che segna anche il suo giro di boa. A Budapest oggi via all'azione in pista dalle 13.30 con la prima sessione di prove libere. Domenica la gara scatta alle 15: tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW.