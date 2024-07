A Sky Sport, il dottor Ceccarelli ha parlato del diverso percorso mentale di sviluppo della consapevolezza di Norris e Verstappen: "È come una montagna, arrivi in cima quando acquisti self confidence. Lando deve ancora completare questo processo, deve trovarsi in situazioni fuori dalla sua comfort zone e imparare a prendere delle decisioni, anche sbagliate, come sta facendo. Max è più avanti in questo processo"

F1 IN UNGHERIA, ULTIME NEWS