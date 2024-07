In crisi nera di risultati e a rischio per il 2025, Sergio Perez è stato ricevuto a colloquio da Chris Horner... nella sua cucina! "Abbiamo un rapporto sincero, gli ho chiesto cosa stesse succedendo. Gli ho consigliato di concentrarsi sulla sua prestazione", ha detto il team principal della Red Bull. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

“Abbiamo un rapporto molto sincero. Mi sono seduto con lui in cucina a casa mia e gli ho chiesto: ‘Dai, cosa sta succedendo? C’è qualcosa che non va?’". Così Christian Horner a Sky Sports ha parlato del colloquio avuto prima di Budapest con Sergio Perez. Il messicano ha rinnovato il contratto con Red Bull per altri due anni, ma dopo Imola è sprofondato in una crisi nerissima, con soli 15 punti raccolti in 6 gare. E la clausola inserita nell'accordo legata ai risultati lo mette seriamente a rischio 'taglio'.