Una scelta per certi versi anomala e che al paddock ha scioccato molti: una vera rivoluzione sulla Red Bull di Verstappen per il weekend di gara a Budapest. Per la RB20 di Perez fondo nuovo e cambio d'ala, ma struttura precedente della monoposto. Andiamo ad analizzare tutto nei dettagli. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

FERRARI, FONDO EVOLUTO A BUDAPEST - DIRETTA DELLE LIBERE