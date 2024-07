Dopo aver centrato a Silverstone la prima vittoria in Formula 2, per Antonelli sfuma il successo nella Sprint Race all'Hungaroring a causa di una serie di bloccaggi che spianano la strada a Verschoor. L'italiano chiude quindicesimo, secondo Maini e terzo Martins. Quarto il leader della classifica Hadjar e Bearman undicesimo. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW



di Lucio Rizzica



