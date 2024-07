Charles Leclerc commenta il 4° posto del GP di Ungheria: "Il passo per il podio c'era, anche se qui è sempre molto difficile sorpassare. E' stata una gara ben gestita, siamo stati bravi nella gestione. Siamo arrivati con dei risultati ben precisi, ma la situazione è diversa dallo scorso anno, servirà più tempo per vedere i miglioramenti". Guarda il video. Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS