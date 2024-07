Vince il Bulgaro davanti a Van Hoepen e Leon. Fornaroli quarto. In classifica generale Minì respinge così gli assalti di Browning e Lindblad e rimane leader con 119 punti, + 4 su Browning, +6 su Lindblad, +10 Fornaroli. In F1 la gara di oggi alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

Formula 3 all’Hungaroring che schiera nella gara lunga Van Hoepen e Tsolov (entrambi piloti ART) in prima fila , con il piacentino Leonardo Fornaroli in seconda battuta , pronto ad approfittare della miglior condizione favorevole per recuperare in classifica: tutti i suoi avversari nella lotta al titolo partono dietro. Minì dalla settima, Browning dall’ottava, Lindblad dall’undicesima. Dopo una falsa partenza si procede a un extra formation lap, quindi si torna a schierarsi mentre qualche goccia di pioggia viene trasportata dal vento sul tracciato nell’area della corsia dei box. Tramnitz rientra in pit lane e parte dal fondo.

Allo spegnimento dei semafori è bagarre nelle prime tre curve, Fornaroli si tiene fuori dai guai e rimane quarto, Tsolov è leader. Dietro Loake e Meguetounif forano, problemi anche per la Floersch. Wurz al pit, si ritira. Alla quattordicesima tornata Minì sale in undicesima posizione. Ma da dietro arrivano minacciosi Boya e Browning, quando mancano cinque giri al termine. A due giri e mezzo dalla fine Boya sorpassa Minì. Poi Lindblad va fuori pista dopo un contatto con Zagazeta. Safety Car e gruppo neutralizzato. All’arrivo Tsolov e Van Hoepen firmano in passerella la doppietta ART, davanti a Leon (VAR), Con il suo quarto posto Fornaroli (Trident), al quale si puo’ dsolo rimproverare di aver scelto di partire dal lato più difficile e non sul corridoio apparentemente più libero, entra a far parte del gruppo dei 100 (i quattro piloti in terza cifra in lotta per il titolo a due eventi dal termine della stagione), rimontando una situazione che si era fatta difficile dopo Silverstone.