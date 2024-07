Gli elementi per dire che il dominio Red Bull è arrivato al traguardo ci sono tutti, anche se le classifiche portano ancora la firma là in cima sia di Verstappen che della Red Bull. L'ombra della McLaren sepre più minacciosa per la squadra di Horner. La F1 torna questo weekend in Belgio: LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS