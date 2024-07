Il 27enne pilota francese, dopo l'addio all'Alpine, ha definito il proprio futuro. Contratto pluriennale con il team americano Haas, dove frà coppia con il rookie Oliver Bearman. "Entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera. Questa squadra è ambiziosa", le sue prime dichiarazioni. Intanto il Mondiale è in Belgio: tutto il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW F1, GP BELGIO: LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

Un altro tassello nella line-up dei piloti per il prosimo Mondiale di Formula 1. Esteban Ocon passa alla Haas: l'ufficialtà di un contratto pluriennale dal 2025 con il team americano è arrivata nel gionedì del GP del Belgio. Il 27enne francese, per il quale nelle scorse settimane era arrivata la notizia delle separazione da Alpine a fine stagione, farà coppia con il rookie Oiver Bearman sulla monoposto motorizzata Ferrari. "“Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 e di unirmi al MoneyGram Haas F1 Team dall’inizio del prossimo campionatoi", le sue prime dichiarazioni affidate al comunicato della squadra americana e ai suoi canali social.

Ocon: "Haas squadra molto ambiziosa" "Entrerò a far parte di una squadra corse molto ambiziosa, il cui spirito, etica del lavoro e innegabile parabola ascendente mi hanno davvero impressionato. Vorrei ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la loro fiducia e supporto e per le nostre discussioni oneste e fruttuose in questi ultimi mesi. Da un punto di vista più personale, sono molto felice di lavorare di nuovo con Ayao, dato che ha fatto parte del mio debutto quando sono salito per la prima volta su una macchina di Formula 1 durante i miei giorni con la Lotus Junior più di dieci anni fa. Il MoneyGram Haas F1 Team ha progetti entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro e non vedo l’ora di lavorare con tutti a Kannapolis, Banbury e Maranello e di far parte di questo grande progetto".

La storia di Ocon in Formula 1 Con 146 GP in Formula 1, Ocon ha gareggiato per Manor Racing, Force India, Renault e Alpine, accumulando 425 punti con tre podi al suo attivo, compreso il trionfo nel Gran Premio d'Ungheria. Il 2022 ha segnato il miglior piazzamento di Ocon nel Campionato Piloti piazzandosi all’ottavo posto assoluto entro la fine della stagione. Ocon detiene attualmente tre piazzamenti nella top 10 del Campionato del mondo FIA di Formula 1 2024 con il decimo posto rispettivamente a Miami, Canada e Spagna. Il primo assaggio di Formula 1 di Ocon è stato un test del 2014 con il Lotus F1 Team, attualmente Alpine F1 Team, alla guida della E20 al Circuit de Valencia, in Spagna – progettata quel giorno nientemeno che da Ayao Komatsu – ora Team Principal del MoneyGram Haas F1 Team .

Gene Haas: "Pilota esperto, Ocon sa come di va a punti" La soddisfazione e l'entisiamo di Gene Haas, presidente e fondatore del team: "Per me era importante avere un pilota esperto e, come vincitore di un Gran Premio, Esteban soddisfa senza dubbio questo compito. Si è dimostrato nelle squadre per le quali ha corso come qualcuno che è continuamente nella mischia e conquista punti. Ed è quella continuità che desideriamo sfruttare mentre cerchiamo ulteriori miglioramenti delle prestazioni in pista. Abbiamo un mix di gioventù ed esperienza nella nostra futura formazione di piloti e sono entusiasta di vedere i risultati”.