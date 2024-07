"Let's go @ItaliaTeam" è il messaggio con il quale la Scuderia di Maranello sostiene la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi. È presente sulla livrea delle monoposto di Leclerc e Sainz nel weekend di Spa. Tutta la F1 è live su Sky e in streaming su NOW

OLIMPIADI LIVE - MONZA, CORSA AI BIGLIETTI: SCONTO PER I CLIENTI SKY EXTRA