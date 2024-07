Concentrazione massima e qualche "colpo proibito" nel giovedì del Belgio tra compagni di squadra. Protagonsiti di un gioco sui riflessi, scatta subito la competizione con Lando che scherzosamente prova a mettere in difficoltà Oscar spingendolo. Ma dopo quanto avvenuto in Ungheria, tra strategie e ordini di scuderia digeriti non benissimo, la vigilia di Spa sembra già calda. Tutto il weekend della F1 LIVE su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - MONZA, CORSA AI BIGLIETTI: SCONTO PER I CLIENTI SKY EXTRA