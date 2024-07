A Spa-Francorchamps, nel quinto anniversario dalla scomparsa di Anthoine Hubert, ultimo campione della GP3, la Formula 3 scende in pista nelle prove libere alla ricerca di assetti e compromessi utili a indirizzare nel miglior modo possibile il penultimo week-end stagionale, che prevede un rischio pioggia alto come del resto è consuetudine da questo lato delle Ardenne a fine luglio. La classifica è molto corta e vede ben otto piloti in 44 punti, anche se i primi quattro soltanto hanno superato quota cento e sembrano essere i più favoriti per la rincorsa al titolo di categoria. Tracciato come sempre molto veloce e difficile da affrontare, con asfalto nuovo in alcuni punti e umido dopo le piogge della notte e classica salita mozzafiato tra l’eau rouge e Stavelot. Libere scarsamente indicative per la presenza di acqua e pozze lungo tutto il percorso di poco più di sette chilometri a giro; protagonisti della Formula 3 in cerca di soluzioni e assetti con le gomme da bagnato. A metà delle libere la pista comincia ad asciugarsi. Il primo a montare gomme slick è Nikita Bedrin (vincitore della Sprint in Ungheria), del team Aix, utilizzando una fornitura parte del carry-over precedente. Intanto smette anche di piovigginare, quando manca poco meno di una ventina di minuti alla fine delle prove libere del venerdì mattina. I primi a rientrare sul tracciato sono Beganovic e Minì, ancora con gomme rain, per un out in. Poi esce Fornaroli, che opta per le slick. Col passare del tempo la pista cambia in meglio e i piloti si adattano alle nuove caratteristiche del circuito. Al termine delle libere il più veloce risulta essere Browning (Hitech), davanti a Leon (VAR) e Mansell (ART). Nono tempo per Fornaroli e quindicesimo per Minì.