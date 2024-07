Scongiurato il rischio pioggia, a Spa F2 e F3 corrono sull'asciutto. I primi a scendere in pista sono i piloti della categoria minore per la penultima qualifica stagionale che può decidere il campionato. A scattare dalla pole position per la prima volta in F3 sarà Voisin, Fornaroli 3° e Minì 11°. In Formula 2 il primo tempo lo segna Aron, Antonelli 5°. Il Mondiale in Belgio questo weekend: live Sky e in streaming su NOW

Qualifiche di Formula 3 e di Formula 2 a Spa sull’asciutto. Scongiurato definitivamente il rischio pioggia, scendono in pista per prime le monoposto della categoria minore, inseguendo una griglia di partenza che varrà per la domenica, mentre come al solito verrà rovesciata per i primi dodici tempi al traguardo nella gara Sprint del sabato mattina. Penultima qualifica stagionale che può pesare molto sull’intero campionato, soprattutto per i piloti che ancora sono in lotta per il successo finale. Il primo guanto di sfida lo lancia Browning, beneficiando non poco della scia di Stenshorne, a cui poi viene cancellato anche il tempo per track limits. La prima risposta è di Van Hoepen. Ma i tempi sono ancora superiori ai 2’05”. Il primi ad andare sotto questo limite è Leon, poi battuto da Dunne e Fornaroli e anche da Voisin, che segna uno stratosferico 2:04.321. Nell’ultimo assalto la spunta dunque il britannico della Rodin, che guadagna anche i primi due punti del weekend. Griglia del sabato che vedrà in prima fila Beganovic e Minì (entrambi Prema), in terza Browning e in quinta Fornaroli. Mentre domenica scatterà dalla pole Voisn con accanto Dunne e Fornaroli in seconda fila. Brutta qualifica per Mansell (10^ fila in entrambe le gare) e per Lindblad (14^ fila sia domani che domenica).