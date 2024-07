Attività la scorsa notte nel box Red Bull: piccolo giallo e infranto uno dei due coprifuoco a disposizione per questa stagione con lavori definiti "precauzionali"sulla monoposto di Verstrappen. La telemetria ha mostrato un problema al sistema ibrido e sostituite le parti dubbie con elementi usati (smarcati in precedenza). Ricordiamo che Verstappen era già in penalità per cambio del motore. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

