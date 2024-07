Nonostante si sia corso poco per pioggia, la terza sessione di libere è stata utile a McLaren: "Utile per capire le gomme e per validare un'ala nuova", afferma Stella a Sky Sport, "Per domani invece, utile il lavoro di ieri". Sul nuovo asfalto: "Più difficile la gestione gomme. Mi aspetto una gara tattica". E sulla gara in Ungheria: "Norris poco lucido nella fase finale ma sono incoraggiato dalla reazione dei due piloti". Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW



Dopo una sessione di libere che non si è praticamente corsa per via della pioggia, Andrea Stella ha parlato a Sky Sport del weekend in Belgio, dalle conferme avute durante le prove libere e della gestione delle gomme in un circuito, quello di Spa, che è stato riasfaltato in alcuni punti. Infine, torna a parlare della scorsa gara in Ungheria, deludente per Lando Norris.

Nonostante la poca attività della sessione, vi sentite favoriti per conquistare la prima fila anche in queste condizioni? "Oggi per quanto riguarda le qualifiche, la sessione è stata utile anche se abbiamo girato poco perché è prevista pioggia per oggi pomeriggio; quindi aver fatto qualche giro sulle intermedie è stato importante. Abbiamo anche potuto validare un'ala nuova, che si comporta bene aerodinamicamente anche quando c'è la pioggia. Abbiamo potuto fare qualcosa di utile per la sessione. Domani si aspetta una gara più con condizioni asciutte e per questo il lavoro di ieri è stato molto utile per capire dove vogliamo essere con il setup della macchina e per capire le gomme, che con il nuovo asfalto sembrano avere una vita più dura rispetto al passato".

In questo passaggio nuovo-vecchio, quanto sarà complicato per i piloti gestire la gomma sul passo gara? Sarà una gestione più delicata? “Le indicazioni che abbiamo avuto ieri ci dicono che sarà più difficile perché le gomme più morbide (le soft e le medium), che l’anno scorso erano perfette per la gara, adesso degradano rapidamente. Nelle soft c’è graining sull’anteriore sinistra, quindi non sono più le gomme preferite per la gara. Le hard invece, che l’anno scorso erano difficili da usare, quest’anno sono le preferite per la gara. È stato importante ieri confermare che questa è la direzione e capire che non sarà una gara costantemente all’attacco perché le gomme non lo permettono. Quindi, in certe fasi sarà un po’ tattica per cercare di arrivare alla lunghezza di stint per fare, ad esempio, due stop. Sara una gara interessante, mi aspetto una gara molto combattuta e aperta come le ultime”.

Quanto è importante per Norris andare in vacanza con un risultato confortante dopo la delusione dell'Ungheria? "Importante andare in vacanza con un risultato importante per tutta la squadra, per Lando, per Oscar e per tutta McLaren. In Ungheria, la 'delusione' c'è perché Lando è arrivato secondo e ha perso la vittoria nella fase iniziale della gara e perché nella fase finale non è stato abbastanza lucido da capire che se avesse fatto passare subito Oscar poi avrebbe avuto la possibilità di attaccarlo e vedere se avrebbe potuto recuperare la posizione persa all'inizio. In questo senso, c'è stato un po' di riflessioni da fare, che sono state molto positive. Sono veramente ogni volta molto incoraggiato nel vedere la reazione dei piloti e della squadra nel convertire ogni opportunità in un'occasione per essere più forti in futuro. Questo secondo me è l'approccio fondamentale in F1 perché devi costantemente costruire ogni singolo giorno".