Il pilota della Red Bull centra il miglior tempo a Spa con una prova di forza, ma partirà dall’undicesimo posto in griglia dopo la penalità di 10 posizioni per cambio del motore. Davanti a tutti scatterà un favoloso Leclerc, in prima fila anche la Red Bull di Perez. GP alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

