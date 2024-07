Il team principal della Ferrari dopo la pole di Leclerc: "Sicuramente c'è l'opportunità di vincere, ma è presto per dirlo. E' un buon risultato per il team e per Charles, ma la gara è domani e ci saranno tante opportunità di sorpassare. per cui dovremo concentrarci bene”. Sulle gomme: "Scelte conservative fatte per domani, abbiamo salvato 2 set di gomme Hard per la gara. Anche come passo siamo andati bene". GP alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS