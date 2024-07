Alle 15 il via della gara sul tracciato di Spa-Francorchamps. Davanti a tutti partirà la Ferrari di Leclerc: il monegasco ha ottenuto il secondo miglior tempo in qualifica, ma ha ottenuto la pole per la penalità che dovrà scontare Verstappen. L'olandese chiamato alla rimonta dall'undicesimo posto. In prima fila c'è anche la Red Bull di Perez. GP alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

E' il giorno del GP del Belgio e c'è una Ferrari che scatterà davanti a tutti! Prima posizione per Charles Leclerc che si piazza alle spalle di un inarrivabile Max Verstappen, che però partirà in 11^ posizione per una penalità. Autore di un'ottima qualifica è Perez , alle spalle del ferrarista, mentre deludono le due McLaren con Norris 4° e Piastri 5°. Ad Hamilton la terza casella, mentre Sainz 7°. La gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

Le gomme Pirelli per la gara di Spa

Per la 14^ gara della stagione, la Pirelli ha selezionato le stesse mescole usate nell’ultimo biennio, vale a dire il tris composto dalla C2 come P Zero White hard, dalla C3 come P Zero Yellow medium e la C4 come P Zero Red soft.