"Tutto ha funzionato bene", così Verstappen commenta il 1° tempo ottenuto in qualifica che però non lo farà partire dalla 1^ posizione: l'olandese scatterà infatti 11° a causa di una penalità ed è quindi chiamato ad una rimonta: "Non ci stiamo rendendo la vita facile. Domani sarà una battaglia: speriamo di sfidare le Ferrari e le Mercedes, e se avremo fortuna anche le McLaren".

F1, GP BELGIO: GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE