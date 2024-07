Gara molto positiva del monegasco se guardiamo i tempi sul giro, per quasi la totalità della gara ha retto il confronto con Hamilton. Ma è vero che quando parti dalla pole position alla fine vorresti altro. E forse quello sto anticipato su Piastri… . Il Mondiale va in vacanza, si riparte da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

CASO RUSSELL A SPA - MONZA, CORSA AI BIGLIETTI! SCONTI AI CLIENTI SKY EXTRA