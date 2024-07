Duello tra futuri compagni di squadra: a Spa Leclerc e Hamilton si contendono la prima posizione della gara per i primi tre giri. Dopo un'ottima partenza di entrambi, il pilota britannico si piazza alle spalle del Ferrarista superando Perez e va all'inseguimento del futuro compagno di squadra. Al terzo giro, prende la scia e lo sorpassa alla Kemmel. Il mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLA GARA