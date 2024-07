"Buona gara, abbiamo ritrovato un buon passo", Vasseur commenta così la prestazione della Ferrari in Belgio, "Ora è questione di un paio di decimi, dobbiamo mettere tutto insieme dalla prossima gara". Sulla competitività della Formula 1, con la Rossa, Red Bull, McLaren e Mercedes in lotta: "Positivo per il campionato, qui a Spa ci sono 4 team in meno di 4 secondi". Il mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA