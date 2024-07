Su un tracciato storico, dove sono presenti tutte le tipologie di curve, il fornitore unico del Mondiale di F1 porta le stesse mescole usate nell’ultimo biennio. Dal punto di vista dello stress per i pneumatici, Spa-Francorchamps è uno dei tracciati con la media più elevata. Qui tutti i dettagli. Tutto il weekend a Spa è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING