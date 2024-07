Formula 2, la Feature Race è di Hadjar in Belgio. Antonelli chiude 9°

All’ultimo giro la macchina di Aron rallenta vistosamente per un calo di potenza improvviso e il pilota estone che finisce fuori dai punti. Sotto la bandiera a scacchi passa primo Hadjar davanti a Bortoleto e Crawford. Nono Antonelli. In classifica generale diventa così il brasiliano il primo sfidante del francese, che vola a 165 punti, +37 sul competitor più diretto (128). Aron si ferma a 124. La gara di F1 LIVE alle 15 su Sky e in streaming su NOW F1, GP BELGIO: ULTIME NEWS

La Feature Reace che archivia il weekend della Formula 2 in Belgio è stata vinta dal francese Isack Hadjar. Il pilota del team Campos Racing ha chiuso la sua prova precedendo al traguardo Bortoleto (Invicta) e Crawford (Dams). Nona posizione per l'italiano Antonelli (Prema).

Dopo la non-gara Sprint di ieri, durata appena tre giri e poi interrotta sotto Safety Car dalla bandiera rossa causa pioggia, ecco finalmente il sole splendere sul tracciato di Spa in occasione della Feature Race di Formula 2. In griglia di partenza spicca la pole position conquistata per la terza volta da Aron (Hitech), alla ricerca di un risultato capace di riproiettarlo in testa alla classifica generale, dopo aver ceduto la leadership al francese Hadjar (Campos), che pare ora non voglia più mollarla, oggi schierato alle sue spalle. Accanto ad Aron, scalpita il brasiliano Bortoleto (Invicta), terzo incomodo nella lotta al titolo della categoria. E in terza fila sono pronti ad approfittare di qualunque opportunità Antonelli (Prema) e Maloney (Rodin). Allo spegnimento dei semafori la bagarre è totale.

Alla prima chicane il rischio contatti è altissimo, poi il gruppo si allunga e prende la testa della corsa Aron. In coda al gruppo si agganciano Bearman e Maloney, poi il contatto su Marti e i due finiscono fuori a La Source. Più avanti problemi elettrici per Colapinto. Safety Car. In testa alla corsa Aron, poi Hadjar, Bortoleto, Crawford, Verschoor e Antonelli. Sotto investigazione, intanto, per errata procedura nello schieramento Aron e Antonelli. Si riparte al quarto giro. Il gruppo non fa in tempo a sgranarsi che Martins e Villagomez finiscono contro le barriere. Altra Safety Car.

Ne approfitta Stanek e smarca il pit stop al sesto giro. Si riparte al settimo giro. Hauger al pit. Ottavo giro: Hadjar passa in testa. Aron rientra ai box. Poi anche Crawford. E tutti i piloti con gomme soft rientrano per smarcare gli pneumatici. Alla fine del nono giro rientra anche Hadjar. In questa fase il nuovo leader della corsa diventa Bortoleto. Hadjar esce davanti ad Aron. Rientra anche Bortoleto. Mentre si spegne il motore a Fittipaldi in pit lane, Aron sorpassa nuovamente Hadjar in pista e il francese si arrabbia col muretto per essere stato chiamato a cambiare le gomme. Al tredicesimo giro Hadjar attacca e ripassa Aron. A dieci giri dalla fine cambia gomme anche Antonelli e monta le morbide. Pit lento. Al 18° passaggio conduce Hadjar davanti a Bortoleto e Aron.

All’ultimo giro la macchina di Aron rallenta vistosamente: un calo di potenza improvviso mette fuori gara il pilota estone che finisce fuori dai punti. Forse un problema di pescaggio. Sotto la bandiera a scacchi passa primo Hadjar davanti a Bortoleto e Crawford. In classifica generale diventa così il brasiliano il primo sfidante del francese, che vola a 165 punti, +37 sul competitor più diretto (128). Aron si ferma a 124.