Formula 3, Voisin vince la Feature Race in Belgio. Fornaroli chiude 3°

Il pilota del team Rodin chiude il weekend con un successo, sul podio salgono Dunne della MP e l'italiano della Trident. Classifica cortissima, con 39 punti in palio in caso di en plein: Fornaroli 129, Minì 128, Browning 123, Lindblad 113, Beganovic 100, Mansell 97, Goethe 94. Monza sarà l'ultimo evento dell'anno, con due italiani in lotta proprio nella gara di casa, nel week-end tra il 30 agosto e il 1° settembre prossimi.

E' di Vosin il successo bella Feature Race della Formula 3 a Spa. Il pilota del team Raodin ha preceduto al traguardo la MP di Dunne e la Trident dell'italiano Fornaroli. Dopo la gara Sprint e la serie di penalità seguita alle decisioni della Direzione Corse che ha valutato –a fine competizione- i vari track limits rimasti in sospeso, a Spa la classifica è cambiata relativamente alla posizione all’arrivo di Fornaroli (Trident), classificato nono e dunque ridimensionato nel proprio inseguimento al leader di campionato Minì (Prema), ieri secondo alle spalle del compagno di scuderia Beganovic. Oggi in Feature Race, così come da qualifica, partenza in prima fila per Voisin (Rodin) e Dunne (MP), Fornaroli in seconda fila, Browning (Hitech) in quarta, Minì e Beganovic in sesta, Lindbald (Prema) in quattordicesima.



Asfalto umido, ma sufficientemente aderente e percorribile agevolmente con le gomme slick. Quindici giri da poco più di sette chilometri cadauno, per quasi centocinque chilometri totali di corsa. Al via è subito battaglia per la leadership della gara. Voisin prende la testa, Dunne perde tre posizioni, Goethe fora e purtroppo, dopo un contatto, manda in testa coda Minì che si ritrova in fondo al gruppo. Davanti, alle spalle del battistrada ci sono Montoya e Fornaroli.

Al terzo giro entrano in urto Taponen e Stenshorne: Safety Car, quanto mai provvidenziale per rimettere Minì in corsa, ora ventunesimo. Partenza lanciata al settimo giro. Contatto Floersch e Loake. Altra Safety Car. Loake riparte in coda al gruppo, la Floersch è ferma nella ghiaia. Nuova partenza lanciata al decimo giro. Fuori Lindblad (tamponato da Mansell) e Boya, a causa di una foratura. E intanto Minì è quattordicesimo. Ancora Safety Car. Una gara stop and go.

Ancora bandiera verde al quattordicesimo giro. Leon quarto su Meguetounif. Sul traguardo passa primo Callum Voisin autore anche del giro veloce, davanti a Montoya e Fornaroli (che torna in testa alla classifica), quarto Leon, sesto Browning, undicesimo Beganovic, tredicesimo Minì. Con questo risultato, pur senza aver vinto ancora una gara, Fornaroli ritrona leader del campionato di Formula 3 a un appuntamento dalla fine. Classifica cortissima, con 39 punti in palio in caso di en plein: Fornaroli 129, Minì 128, Browning 123, Lindblad 113, Beganovic 100, Mansell 97, Goethe 94. Monza sarà l’ultimo evento dell’anno, con due italiani in lotta proprio nella gara di casa, nel week-end tra il 30 agosto e il 1° settembre prossimi.