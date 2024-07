Al di là di come si è concluso il GP e la squalifica di Norris, ci sono conferme dal giro di boa di Spa. Se da un lato c’è la Ferrari che tra i top team deve riprendere un percorso che stava affrontando bene, dall’altro c’è una Red Bull che si conferma la squadra più in difficoltà. E per sua fortuna ha Verstappen. Il Mondiale va in vacanza, si riparte da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

CASO RUSSELL: RICOSTRUZIONE - BIGLIETTI MONZA, SCONTI CON SKY EXTRA