Mentre la F1 va in vacanza dopo il weekend in Belgio, non si ferma la Visa Cash App: a Imola, Ricciardo e Lawson sono scesi in pista nel family day organizzato dal team. All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, l'australiano ha corso con la RB VCARB 01 per il secondo filming day concesso dalla FIA, mentre per il 22enne neozelandese una sessione di allenamento con l'AlphaTauri AT03. Guarda i video del team e di Stefano Paco Aramini

