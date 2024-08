Il team britannico ha comunicato ufficialmente un'estensione pluriennale del contratto del team principal italiano. "Sono felice di annunciare che continuerò a crescere con McLaren ancora per diverso tempo. Sono orgoglioso, per me è un privilegio poter servire la squadra. Ringrazio Zak Brown per la fiducia e tutti i miei colleghi". Il Mondiale ripartirà da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

Il comunicato ufficiale: "La McLaren Racing ha annunciato un'estensione pluriennale del contratto di Andrea Stella come team principal del team McLaren di Formula 1. Da quando ha assunto il ruolo di Team Principal nel dicembre 2022, il team ha fatto rapidi progressi sotto la sua guida , ottenendo due vittorie nei Gp, 18 podi e una vittoria nella Sprint. Prima di ricoprire il ruolo di team principal, Andrea ha lavorato come Head of Race Operations e Performance Director, prima di essere promosso a Executive Director, Racing nel 2019. Prima di entrare a far parte del team nel 2015, Andrea ha iniziato la sua carriera in Ferrari, lavorando come Performance Engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen e poi come Race Engineer per Räikkönen e Fernando Alonso durante i suoi 15 anni di mandato. L'anno scorso, il team ha ufficializzato estensioni pluriennali per i piloti Lando Norris e Oscar Piastri. L'annuncio di oggi riafferma la stabilità a lungo termine del team nell'inseguimento dei titoli mondiali ".

Stella: "Continuerò a crescere con McLaren"

Attraverso un video sui canali social del team, Andrea Stella ha commentato il suo prolungamento: "Completata la prima parte della stagione, vorrei cogliere l'occasione per spendere qualche secondo insieme. Prima di tutto grazie per essere stati insieme a noi in questa prima parte di stagione che ha avuto un gran successo. Abbiamo conquistato diversi podi, 10 di questi consecutivamente come nessun altro team, e due di questi sono state delle vittorie. Se guardiamo entrambe le classifiche vediamo che la McLaren è una seria pretendente per la vittoria finale. Questo non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto e per questo vi ringrazio ancora. In McLaren diciamo sempre 'Continuiamo a crescere e a costruire', e sono felice di annunciare che continuerò a crescere e costruire con McLaren ancora per molto perché ho appena esteso il mio contratto con il team. Sono orgoglioso e per me è un privilegio poter servire la squadra nel mio ruolo di team principal. Sono curioso di vedere quali risultati riusciremo a raggiungere insieme in futuro. Ci vediamo dopo la sosta estiva". Nel comunicato stampa Stella ha voluto ringraziare alcune persone: "I miei ringraziamenti vanno a Zak Brown per la fiducia che ha riposto in me come leader, a tutto il mio team e a tutti i miei colleghi, per la loro continua collaborazione e supporto".