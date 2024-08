Il britannico, in Red Bull dal 2006, al termine della stagione lascerà il team austriaco per diventare il nuovo team principal del progetto Audi F1. "Gli auguriamo il meglio per il suo nuovo ruolo e lo ringraziamo. Annunceremo la nuova struttura del team nelle prossime settimane", ha comunicato Red Bull. Horner: "Resterà per sempre nella storia del nostro team". Il Mondiale ripartirà da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

