"Confermo che non sto gareggiando ai Giochi di Parigi 2024", con una risposta ironica sui social, il pilota australiano della McLaren commenta una foto che ritrae un ginnasta olandese con il quale c'è una grande somiglianza. Il Mondiale ripartirà da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

PARIGI 2024, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE - IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2024