L'attuale ingegnere di pista di Hamilton, Peter Bonnington, non seguirà il sette volte campione del mondo in Ferrari : come si apprende da Sky Sport UK, è stato infatti promosso a responsabile dell'ingegneria di gara Mercedes a partire dalla prossima stagione e dovrebbe anche diventare l'ingegnere di pista di uno dei due piloti. Bonnington rimarrà al fianco di Hamilton fino a fine stagione.

Hamilton-Bonnington, una coppia vincente

Dopo essere stato l'ingegnere di pista di Schumacher per 18 mesi, Bonnington inizia il sodalizio con Hamilton nel 2013, quando il pilota approda in Mercedes dopo gli anni in McLaren. La coppia vincerà poi sei titoli mondiali per poi terminare la loro avventura a fine stagione.