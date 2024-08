Terzo incidente violento per Sargeant in questa stagione: ha commesso un errore ed è finito contro le barriere durante le FP3 a Zandvoort. La sua Williams va in fiamme e detriti volano dappertutto. Il pilota sta bene ma la macchina è distrutta. L'americano scatterà in gara dal 19° posto ma il suo futuro è a rischio. Di seguito, le immagini di cosa resta della sua Williams dopo l'incidente. Oggi la gara alle 15 come sempre live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO DELLA WILLIAMS DOPO L'INCIDENTE - OLANDA: LA GARA LIVE